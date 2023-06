A ciascuna il suo | tutti i consigli per scegliere il cane ideale per te e la tua famiglia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023)unnon è così facile come sembra. Sono tanti i fattori da prendere in considerazione, primi frail tempo che pensiamo di poter trascorrere con Fido e il tipo di vita che vogliamo e possiamo offrigli. Undi taglia medio-grossa comporterà costi maggiori rispetto a uno di taglia piccola e sarà dotato di una forza fisica superiore, aspetto quest’ultimo che potrebbe creare problemi se l’adottante è una persona anziana. Una femmina potrebbe essere più facilmente gestibile rispetto a un maschio che, in corrispondenza del periodo della pubertà, comincerebbe a manifestare problematiche come il desiderio di fare rissa coi “rivali”. Ci sono poi razze adatte a personalità più sedentarie e altre ideali per spiriti sportivi e dinamici. Altra grande questione: adottare unda un canile o ...