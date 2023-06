A Brescia ' Il Pugile e la Vittoria' | due straordinari bronzi di età ellenistica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - E' stata presentata alla stampa e al pubblico nazionale e internazionale, nella sala conferenze del Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo, sede espositiva del Pugilatore in riposo, il nuovo emblematico progetto espositivo che Comune die FondazioneMusei con il Museo Nazionale Romano hanno curato per il grande evento BergamoCapitale italiana della Cultura 2023: 'Ile la', ovvero il Pugilatore in riposo e laAlata di, duedi etàe romana, entrambi protagonisti di recenti valorizzazioni e restauri epocali, saranno esposti per la prima volta insieme a, nel Capitolium di Brixia, ...

Due capolavori unici, per la prima volta insieme, per regalare al pubblico un'esperienza unica. Dalla collaborazione tra due importanti istituzioni culturali del nostro Paese, Fondazione Brescia Musei e il Museo Nazionale Romano, è nato infatti un progetto espositivo che riunirà due straordinari bronzi dell'età ellenistica: la Vittoria Alata e il Pugilatore in riposo. Erano presenti presso il Museo di Santa Giulia la Presidente Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli, e Stéphane Verger, Direttore Museo Nazionale Romano dove è conservato il Pugilatore in riposo.

Il Pugile e la Vittoria' costruisce l’ideale legame tra il patrimonio archeologico dell’Urbe, unico al mondo, e quello Brescia, la Brixia latina, oggetto di un esemplare programma di valorizzazione e ...Così ha definito l'allestimento che sarà inaugurato il 12 luglio al Capitolium l'archeologo Stéphane Verger. Il bronzo arriverà in città a giorni ...