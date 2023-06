Zucchero canta Diamante al concerto dei Coldplay | video

(Di martedì 27 giugno 2023) Isono tornati a San Siro in occasione della seconda delle quattro date milanesi. E ieri sera, lo stadio sold out ha accolto anche, che è salito sul palco per una comparsata a sorpresa. Prima la band ha suonato "" insieme a lui, poi Chris torna su "O mia bela madunina" , e infine Fornaciari hato, da solo, "Hey Man, dall’album Blue’s".

... cappellaccio in testa e voce roca,; i social sono pieni di video del boato che lo accolgono. Il nostro s'esibisce con Chris Martin in Diamante , insieme alla band mentreO mia bela ...Poi Chris Martin intona O mia bela Madunina e, poco prima di cambiare palco, lascia la scena achela sua Hey Man . "We all love Coldplay", dirà Adelmo Fornaciari tra gli applausi e ...La folla ci mette un attimo a riconoscerlo, senza il consueto cappellaccio: è, accolto da ... In un altro momento chiama una fan sul palco e le"Politik" al piano come se fosse l'unica ...

Un altro momento da brividi (nonostante le temperature piuttosto elevate, in questo lunedì di fine giugno): Martin che chiama una fan sul palco e canta, per lei e con lei, Politik. Brividi, e pure ...Allo stadio San Siro di Milano i concerti dei Coldplay fino a giovedì. Tra i fan anche Laura Pausini e la figlia ...