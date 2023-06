(Di martedì 27 giugno 2023) Millennials a raccolta:torna in102,sequel della fortunatissima serie che ha lanciato la "piccola" di casanegli anni Duemila Era stato annunciato già da qualche tempo, ma l'uscita delrende il sogno realtà per tanti Millennials:102 vede il ritorno dialla PCA. Una reunion dal sapore nostalgico che si inserisce nel filone di rilancio delle serie tv più popolari degli anni Duemila. Se la serie teen101 ha infiammato i cuori degli adolescenti tra il 2005 e il 2008, il nuovodi Paramount+ ritrova i suoi protagonisti in una veste più matura, a 15 anni dall'ultima puntata. Ma la data di uscita è ...

Zoey 102: Jamie Lynn Spears nel trailer del film Movieplayer

