XVI Symposio Cotec Europa | Nicolais | Ripensare in modo critico a cultura della conservazione VIDEO

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 giugno 2023) “Il simposio 2023 sulla finanza sostenibile si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione su una possibile riconnessione tra economia e società, rilanciando un modello applicato ai territori che punta alla qualità diversificata e non alla quantità indifferenziata. Per questa ragione le fondazionipromuovono un approccio circolare. La finanza sostenibile svolge un ruolo fondamentale, fornisce una piattaforma che può guidare l’innovazione verso un futuro sostenibile spingendo le imprese a sviluppare soluzioni innovative”. Così Luigi, presidente diItalia parlando nel corso del XVI, l’incontro annuale tra le Fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Portogallo e Spagna, in corso al Teatro Massimo di Palermo. “Occorrein ...