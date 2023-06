(Di martedì 27 giugno 2023) Diversi insider danno per certo il ritorno prossimo di. Assente da più di un anno per un infortunio parecchio serio alla schiena, che ha addirittura fatto dubitare della possibilità di un suo effettivo recupero, sembra dietro l’angolo invece il suo comeback, magari proprio in quel di Londra. La volontà della WWE è chiara… e la tempistica non sarebbe in mesi ma in giorni. L’ultimofarà emozionare i fan di The Viper e non poco. Il weekend diin thepropizio? Ilè parecchiooso… Secondo WRKD Wrestling, noto insider del web, la WWE vorrebbe riportaresul ring proprio questo weekend, o giù di lì. La sensazione è che il suo ritorno sia davvero prossimo ed alcuni ipotizzano ...

WWE: Rumor killer su Randy Orton, sarà a Money in the Bank Zona Wrestling

Predicted Winner: Ronda Rousey and Shayna Baszler.WWE legend Kurt Angle seems to have sparked speculation that Randy Orton might return from his injury at Money in the Bank.