WWE | Indiscrezioni sul match della Bloodline a MITB

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 giugno 2023) Secondo quanto riferito, ci sono due possibili finali per il PLE Money In The Bank di questo fine settimana. Questo sabato all’O2 di Londra, ci sará una vera e propria guerra fratricida, dal momento che gli Usos affronteranno Roman Reigns e Solo Sikoa in un tag team. A tal proposito, Wrestle Votes ha rilasciato un’indiscrezione secondo cui il team creativo starebbe ancora valutando il finale migliore da proporre nello show britannico. I possibili finali. Come anticipato prima, Wrestle Votes ha twittato quanto segue: “Pare che la WWE stia valutando due finali molto drastici per ildi sabato. Il team creativo sembra diviso sulla decisione. In concomitanza, mi è stato detto che gli Usos e Solo hanno preso parte ad una ‘sessione di prova’ lo scorso venerdì in separata sede per ...