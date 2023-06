WWE | Esordio amaro per Carmelo Hayes a Raw | è stato sconfitto da Finn Balor

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 giugno 2023) La scorsa settimanaè entrato, un po’ a sorpresa, nel feud tra Seth Rollins eche a Money In The Bank lotteranno per il titolo mondiale. In una sorta di patto tra campioni,ha mostrato il rispetto verso Rollins aiutandolo a mettere in fuga l’irlandese che aveva attaccato il visionario al termine del main event di NXT. Questa notte Melo èa Raw, senza il fido Trick Williams al suo fianco, e ha debuttato sul quadrato dello show rosso proprio contro. Un debutto arrivato poche ore prima dell’importante match di stasera nella seconda serata dello speciale Gold Rush di NXT dove dovrà vedersela con Baron Corbin con il titolo di NXT in palio. Una grande prova non basta Melo è...