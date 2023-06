WTA Eastbourne 2023 | Jasmine Paolini viene eliminata in due set da Ons Jabeur

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma all’esordio nel tabellone principale la corsa dinel torneo WTA 500 di, in Gran Bretagna: l’azzurra cede alla tunisina Ons, numero 4 del seeding, vittoriosa per 6-3 6-2 in un’ora esatta di gioco. Per l’africana al secondo turno una tra Camila Giorgi e la lucky loser britannica Heather Watson. Nel primo setsventa un break point ai vantaggi del terzo game, poi è la stessa azzurra a mancare l’occasione di break nel sesto gioco, quando si ritrova sul 30-40 in risposta. Da quel momento, peròinfila sette punti consecutivi e firma lo strappo a zero nel settimo game. La tunisina allunga sul 5-3 e l’azzurra si disunisce, cedendo ancora la battuta nel nono gioco, consegnando così il set ...

