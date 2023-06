WTA Eastbourne 2023 | Jabeur batte Paolini | avanzano Garcia | Pegula e Gauff Giorgi ok

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 500 di. In una giornata condizionata da altri quattro ritiri pre-match dopo i tre di ieri (più quello a partita in corso della belga Elise Mertens), si sono disputati gli ultimi nove incontri validi per il primo turno. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto abbastanza facile per Caroline, Jessicae Ons. La francese (n.2 del seeding)la qualificata statunitense Madison Brengle per 6-1 7-5,(n.3 del torneo) sconfigge la cinese Qinwen Zheng per 6-3 6-4 e la tunisina (testa di serie n.4) si impone contro l’italiana Jasminecon un netto 6-3 6-2. Bene anche Cori: la statunitense (n.5 del seeding) domina contro la ...