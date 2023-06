Wta Bad Homburg | Errani out agli ottavi | Gracheva si impone in due set

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Termina al secondo turno la corsa di Saranel WTA 250 di Bad, sconfitta in due set da Varvara. Dopo un primo set abbastanza dominato dalla russa che ora gioca con passaporto francese sul circuito per 6-2, nel secondo parziale l’azzurra ha avuto qualche occasione per trascinare il match al terzo, ma senza riuscirci. Sara si è trovata avanti 2-0, poi sul 5-4 e servizio ha potuto servire per il set ma ha perso la battuta a trenta. Anche nel dodicesimo game, sotto 5-6, ha avuto due palle consecutive per andare al tie-break, ma alla fineha chiuso con quattro punti di fila per il 6-2 7-5 finale. SportFace.