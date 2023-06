Workers buyout | Ciarambino | Dipendenti datori di lavoro di se stessi | ora accelerare

(Di martedì 27 giugno 2023) “Ilè uno strumento importante, previsto dalla normativa nazionale, che consente ai lavoratori di aziende in crisi di salvare posti die produttività, acquisendo l’impresa in forma cooperativa e trasformandosi dain soci. In una regione come la nostra, dove esiste il record di crisi industriali con migliaia e migliaia di posti dia rischio, ilè uno strumento ancora troppo poco conosciuto e troppo poco utilizzato. Proprio per questo, ritenendo che il primo obiettivo della politica regionale debba essere la salvaguardia dell’occupazione, ho deciso di convocare ad un tavolo tutti i principali esponenti del mondo dele delle imprese campane per analizzare criticità e potenzialità di questa ...

NAPOLI. "Ilè uno strumento importante, previsto dalla normativa nazionale, che consente ai lavoratori di aziende in crisi di salvare posti di lavoro e produttività, acquisendo l'impresa in forma ...Si terrà domani, martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il Consiglio regionale della Campania, la Tavola rotonda sul tema ": quando i lavoratori salvano le imprese - Una strategia per la Campania". Promosso dal consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ...Napoli . Si terrà domani, martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il consiglio regionale della Campania, la tavola rotonda sul tema ': quando i lavoratori salvano le imprese, una strategia per la Campania'. Promosso dal consigliere regionale del gruppo misto e vicepresidente del consiglio regionale della Campania ...

Workers buyout, Ciarambino: Dipendenti datori di lavoro di se stessi ... Il Denaro

“Il Workers buyout è uno strumento importante, previsto dalla normativa nazionale, che consente ai lavoratori di aziende in crisi di salvare posti di lavoro e produttività, acquisendo l’impresa in for ..."Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese, una strategia per la Campania". E' stato questo il tema del confronto che si è svolto nella mattinata di oggi al Consiglio regionale della Camp ...