Wimbledon 2023 | tutte le teste di serie | l’Italia si gioca due carte | Alcaraz leader

(Di martedì 27 giugno 2023) Cresce l’attesa per, terzo Slam della stagione che andrà in scena dal 3 al 16 luglio sull’erba britannica. Si preannuncia grande spettacolo, con tanti big pronti a darsi battaglia. Novak Djokovic cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e di continuare a inseguire il Grande Slam dopo i sigilli maturati tra Australian Open e Roland Garros; Carlossi presenta da numero 1; Daniil Medvedev cercherà di sorprendere su questa superficie al pari di Caspar Ruud, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.si affiderà in particolar modo a Jannik Sinner (testa dinumero 8) e a Lorenzo Musetti (tds numero 14), con la speranza che Matteo Berrettini (fuori dalledidel tabellone) possa tornare quello dei giorni migliori. Di ...

EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Avvicinamento aper Lorenzo Sonego , oggi impegnato sull'erba dell'Atp 250 inglese di Eastbourne: nel primo turno c'è Zhizhen Zhang per il torinese. Termina al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato ; ...Potrebbe non partecipare, a questo punto, neanche a. Idem con patate per Berrettini, che ha giocato a sprazzi e senza purtroppo concludere un granché. Anche lui potrebbe andare incontro ad ......ha liquidato in due set Alves e ora affronterà Hon LONDRA (INGHILTERRA) - Esordio positivo per Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile delle qualificazioni di, terzo Slam del, che ...

Wimbledon, Berrettini ci prova: è a Londra e si allena, ma le prime immagini lasciano dubbi Ubitennis

Al torneo ATP di Stoccarda è stato eliminato dall'altro italiano Lorenzo Sonego, un brutto ko che lo ha portato ad uscire dal campo addirittura in lacrime, oltre che a testa bassa ...Londra, 27 giu. – (Adnkronos) – Esordio positivo per Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Ro ...