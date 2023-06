Wimbledon 2023 | qualificazioni femminili | oggi le azzurre

(Di martedì 27 giugno 2023) Asi alza il sipario sullecon duein campo, a caccia di un posto nel main draw del singolare femminile. Lucrezia Stefanini, 25 anni, è la numero 18 del seeding e affronta la 27enne brasiliana Carolina Alves. Nuria Brancaccio, 23 anni, se la vedrà con la canadese Katherine Sebov. Nel tabellone, riflettori in particolare sulla canadese Eugenie Bouchard che cerca di ritrovare un posto nel ‘tennis che conta’ e comincia la sua rincorsa affrontando la belga Greet Minnen. La numero 1 del seeding è la russa Elina Avanesjan che, come le connazionali e le atlete bielorusse, compete ‘senza bandiera’. Se la vedrà con la messicana Fernanda Contreras Gomez. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni per, terzo slam della stagione. Esattamente come lo scorso anno sono 16 gli azzurri presenti nel draw cadetto maschile, mentre le ragazze sono solamente due (contro le cinque dello scorso ...... il pensiero è ora tutto per[...] L'anno scorso in un'intervista l'Atp gli chiese tre cose caratteristiche di. E lui rispose di fragole, crema e completi bianchi. " E tre cose da ...Nell'ultimo dei tornei di preparazione ala attende un esordio complicato, contro la numero 21 al mondo Anastasia Potapova . La russa è reduce dalla semifinale di Birmingham, persa contro ...

Wimbledon 2023, Federer torna e gioca con la principessa Kate Adnkronos

Guarda il video di Kate Middleton che gioca a tennis insieme a Roger Federer a Wimbledon: la principessa è in splendida forma.Carlos Alcaraz aveva iniziato la stagione su erba tra notevoli dubbi e incertezze. Un feeling tutto da creare su una superficie così particolare e la sensazione di partire in svantaggio rispetto a tan ...