Weah arriva per sostituire Cuadrado?

(Di martedì 27 giugno 2023) Finora non è stato un calciomercato di telenovele. Di quelle trattative di mercato che si stirano all’infinito verso il loro stesso annullamento. L’unica è quella di Davide Frattesi, che Carnevali sta cercando di piazzare, disperato, alle squadre italiane come fosse un bene di prima necessità. Per il resto i nomi compaiono nell’orizzonte del calcio italiano dal nulla, come la banconota da cinque euro nella tasca. Un giorno prima Kristensen praticamente non esiste, il giorno dopo è un giocatore della Roma. Un giorno prima Timothyè un centravanti del Lille, il giorno dopo è un terzino della Juventus. Forse sarà il primo acquisto dei bianconeri e non lo avevamo vistore. Il primo acquisto di questa incerta e traballante sessione di calciomercato juventina, in cui è difficile costruirsi un orizzonte di aspettative di qualche tipo, capire ...