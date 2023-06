Wagner | Putin apre ai miliziani | “O arruolati nell’esercito o esiliati in Bielorussia”

...la sua spedizione su Mosca non puntava a ribaltare il sistema di potere di, ma era una marcia di protesta "per la giustizia" - l'espressione è sua - per prevenire la distruzione della. ...... quindi, ''in nessun caso dovreste fare di me un eroe, né di me, né dio di Prigozhin''. E ... Sullo sfondo della marcia verso Mosca organizzata dal gruppo, ha aggiunto, ''l'opposizione ...... capo della: "Era inebriato dai propri successi sul campo, ma pare fosse stufo della guerra in Ucraina, troppo dispendiosa". Quale futuro per l'ex cuoco di"Potrebbe concentrarsi sull'...

“Con me o l’esilio”: Putin implacabile sancisce la fine della Wagner la Repubblica

(ANSA) - MOSCA, 27 GIU - Il presidente bielorusso Alezander Lukashenko ha sostenuto che le persistenti tensioni tra il gruppo paramilitare Wagner e l'esercito russo sono state gestite male, portando l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...