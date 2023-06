Il metodo del Gruppoè nato in MedioPer anni, le attività dell'esercito privato russo in Siria, Libia e Sudan hanno fornito al Cremlino la copertura per intervenire in altri Paesi. Quello in corsivo è il ...Il capo del gruppo, la milizia privata fiore all'occhiello del Cremlino che l'ha generosamente finanziata e che la usa come suo strumento nella politica imperialistica russa in Medioe ...... andando verso, si sta verificando in questi giorni, pur avendo radici molto lunghe. Come ... Al momento non si sa dove siano entrambi e i componenti dellaignorano da chi debbano prendere ...

Wagner d'Oriente, il dilemma africano tra mercenari russi e cinesi Today.it

Con l'esigenza di difendere infrastrutture, miniere, progetti di gas naturale e i lavoratori cinesi nei diversi paesi africani, la Cina ha ampliato le attività e le dimensioni delle società di sicurez ...Per anni, le attività dell'esercito privato russo in Siria, Libia e Sudan hanno fornito al Cremlino la copertura per intervenire in altri Paesi.