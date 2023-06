Vuole 30 milioni Inter | esplode la bomba-Brozovic | saltano tutti i piani sul mercato?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Un bel guaio per l': non si è ancora chiusa la cessione di Marceloall'Al Nassr, e il motivo sono le richieste economiche del centrocampista croato. Per il 30enne di Zagabria, da 8 anni a Milano, Marotta e Ausilio hanno abbassato la loro valutazione scendendo dai 25iniziali ai 23, accettati dal club arabo. Quello che ancora non c'è invece è l'accordo tra il giocatore e il club saudita: la squadra di Cristiano Ronaldo gli offre un contratto da 20a stagione, ma secondo quanto emerso dall'ultimo incontro tra le parti Brozo non avrebbe intenzione di abbassare la richiesta di 30. La differenza, insomma, non è lieve. E per l', come detto, è un bell'intoppo perché complica tremendamente le altre trattative in entrata. Ricapitoliamo: ...