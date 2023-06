Volpato e Missori al Sassuolo | quanto incasserà la Roma

Tiago Pinto sorride: l'operazione per la cessione di Filippoe Cristianal Sassuolo è andata finalmente a buon fine. Manca solo l'ufficialità ma dopo giorni intense di trattative con l'ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi è uscita la ...al Sassuolo RINNOVO O CESSIONE Bove, dunque, sta facendo esperienza, è uscito dalla zona confort del settore giovanile e si appresta ed entrare definitivamente nel calcio dei grandi.... stella statunitense di proprietà dell'Augsburg, la scorsa stagione in prestito al Groningen 16.30 - Tutto fatto per: accordo totale tra Roma e Sassuolo ( GLI AGGIORNAMENTI ) 15.10 -...

Mercato Roma, è fatta per Missori e Volpato al Sassuolo ForzaRoma.info

Come riportato da Sky Sport la Roma e il Sassuolo avrebbero trovato l'accordo per portare Volpato e Missori in Emilia Romagna per 10 milioni di euro ...Cristian Volpato e Filippo Missori saranno presto due giocatori del Sassuolo. In giornata era previsto un incontro tra la Roma e il club neroverde che, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha portato a ...