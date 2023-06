Volkswagen - Tagli alla produzione di elettriche a Emden | manca la domanda

(Di martedì 27 giugno 2023) Laha deciso di ridurre temporaneamente ladi autonello stabilimento di, in Bassa Sassonia. La decisione, secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa, è stata rivelata dal presidente del consiglio di fabbrica Manfred Wulfftestata locale "Nordwest-Zeitung". In particolare, Wulff ha parlato di un "o significativo" ai volumi produttivi legato, in sostanza,nza diper i modelli a batteria assemblati nell'impianto. Clienti "riluttanti". La Casa di Wolfsburg assembla adiverse varianti della Passat e la ID.4, che a breve saranno affiancate dberlina ID.7. "Stiamo notando una certa riluttanza dei clienti verso il mondo ...

Di conseguenza, laha deciso di annullare il turno lavorativo straordinario previsto per la ID.4 e per i primi modelli della ID.7 per i prossimi 14 giorni e quindi fino al consueto fermo ...Lui tira dritto: fissa il traguardo per il 2030 dei 20 milioni di vendite , il doppio di quanto fanno oggie Toyota, mentre Tesla inaugura una violenta politica dei prezzi, conal ...... il quale eviteràsalariali o licenziamenti. Meno modelli e varianti Tornando quindi alla gamma, questo significherà meno veicoli sul mercato e meno varianti per ogni modello del ...

Volkswagen, tagli la produzione di auto elettriche a Emden: manca la domanda - Quattroruote.it Quattroruote

Dopo i corposi tagli al personale annunciati a gennaio, Google continua a ottimizzare i propri team alla ricerca di una maggiore efficienza nelle spese. E adesso è il turno di un numero non meglio pre ...Il quotidiano tedesco Nordwest-Zeitung riporta che Volkswagen ha temporaneamente ridotto la produzione di veicoli elettrici in uno dei suoi stabilimenti. Lo stabilimento Volkswagen di Emden, in Bassa ...