Vladimir Putin | La Wagner o con esercito o in Bielorussia Prigozhin è atterrato a Minsk

Lavrov ha parlato come se in Russia non sia accaduto nulla che possa alterare la posizione della Wagner e come senon avesse parlato di "tradimento" a proposito del leader dell'...D'altra parte l'oligarca ribelle Yevgeny Prigozhin è una creatura di: l'ex galeotto Prigozhin era già un ricco ristoratore quando il presidente russo lo accolse sotto la propria ala ...Roma, 27 giu. In un discorso televisivo serale, il presidente russoha dato la sua versione del caso Wagner/Prigozhin e della marcia arrivata a 200 chilometri da Mosca.ha detto di aver dato lordine di evitare spargimenti di sangue durante la ...

Russia, Putin alla nazione: 'La rivolta sarebbe stata soffocata comunque'. Atteso anche il discorso di Lukashenko Agenzia ANSA

'Sappiamo e sapevamo che la maggior parte dei combattenti e dei comandanti della Wagner sono patrioti e fedeli alla loro patria, l'hanno ...In apparente contraddizione con le parole di Putin, il ministro degli esteri russo Lavrov ha assicurato che le attività del gruppo paramilitare in Africa continueranno. Ma quali saranno il suo ruolo e ...