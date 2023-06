Virtus Bologna | Scariolo resta in panchina | “Pronto a ridurmi ingaggio in caso di rinnovo”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Il coach della, Sergio, dopo aver perso la finale Scudetto contro l’Olimpia Milano, ha annunciato la sua permanenza nel club bianconero durante una conferenza stampa: “Non ritengo che sia necessario confermare la mia presenza perché ho ancora un altro anno di contratto che è la cosa che conta e determina. Laera informata e devo ringraziare per non avermi ostacolato, capendo che poteva essere una opportunità unica per qualsiasi allenatore europeo. Anche altre squadra hanno dimostrato apprezzamento per il mio lavoro è una cosa che ti può far piacere, ma finché non si traduce, cosa che non è successa, in una conversazione che, quando hai un contratto non può prodursi, è un qualcosa più per i giornalisti”.non ha escluso la possibilità di spalmare il suo ...