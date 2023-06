Vinicius | lo striscione razzista costa caro a sei tifosi del Maiorca | multa di 10mila euro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 giugno 2023) La Commissione contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport ha stabilito dire per 10.000seidelche sono stati identificati come gli autori dellocontro il giocatore del Real Madridin un bar, prima di-Valencia. Lo scrive Marca. Lorecitava: “spazzatura. La tua pelle non ha cura”. Oltre a questo, il Consiglio superiore dello sport ha concordato altre, salatissime, sanzioni. L’Osasuna, ad esempio, è statoto per 60mila. “di 60.000all’Osasuna per aver permesso, il giorno prima della celebrazione della semifinale di Copa ...