"Vincere l'inverno demografico". Meloni rilancia il piano di natalità per il Paese

(Di martedì 27 giugno 2023) Giorgiaribadisce l'impegno del governo perre lae si rivolge ai cittadini: "I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta"

l'demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va 'contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il nostro futuro'. Questa è la ...l'demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va 'contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il nostro futuro'. Questa è la ...l'demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va 'contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il nostro futuro'. Questa è la ...

Meloni: "Vincere l'inverno demografico è una nostra sfida, il governo ... Adnkronos

Giorgia Meloni ribadisce l'impegno del governo per rilanciare la natalità e si rivolge ai cittadini: "I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta" ...Segui Tag24 anche sui social Citando Papa Francesco, la premier Giorgia Meloni trona a parlare dell’inverno demografico che ha colpito l’Italia e che rappresenta, scendo la Presidente, una grande sfid ...