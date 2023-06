Villarreal | UFFICIALE | torna un ex Arsenal | Barcellona e Manchester City

Pau Torres e l'interesse della Juve I bianconeri non hanno ancora presentato un'offerta, ...del Tottenham rispedito al mittente per poter giocare la Champions League con il. Ora ...Arriva l'annuncio, Marcelino Garcia Toral è il nuovo tecnico del Marsiglia. Tre volte premiato come miglior ... Per Marcelino, ex tecnico anche di Athletic Bilbao, Siviglia e, sarà ...Poi a destra un altro innesto di qualità con Samuel Chukwueze del(ma gli spagnoli al ... Leggi anche Juventus - Allegri: decisione. Arriva Weah! Addio Conference League Iscriviti ...

Villarreal, UFFICIALE: torna un ex Arsenal, Barcellona e Manchester ... Calciomercato.com

Secondo Marca il difensore spagnolo avrebbe già comunicato al club la decisione di andare via: i Villains di Emery e i bianconeri seguono la situazione ...Il Chelsea si assicura Nicolas Jackson dal Villarreal: terminate le visite mediche, manca solo l'annuncio ufficiale.