Vietato il numero 88 sulle maglie di calcio | ecco perché | la decisione draìstica

(Di martedì 27 giugno 2023) Nessun calciatore scenderà più in campo con il88spalle. Questo è quanto è emerso oggi dall'alleanza trae politica nella lotta all'antisemitismo, sancita con la dichiarazione d'intenti firmata al Viminale dal Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro. L'88 è usato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto 'Heil Hitler' (l'h è l'ottava lettera dell'alfabeto), pertanto viene allontanato definitivamente dal mondo del. “Nel codice etico delle società – spiega il ministro Piantedosi – viene recepito il riferimento alla definizione internazionale di antisemitismo. C'è quindi il divieto dell'uso da parte delle tifoserie di simboli che possano richiamare il ...

L'anno scorso in Serie A solo due calciatori hanno optato per il numero 88: Mario Pasalic dell'Atalanta e Toma Basic della Lazio. A partire dalla stagione 2023/2024 però non sarà più possibile avere ...Mai più un 'caso Buffon': vietato il numero 88 che richiama al nazismo Il caso più celebre del calcio italiano risale alla prima esperienza al Parma di un giovanissimo Gianluigi Buffon , che non ...

