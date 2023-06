...10 la prima giornata diThuram all'Inter. Il calciatore francese, svincolatosi dal Borussia Moenchengladbach, è sbarcato all'aeroporto di Linate per svolgere le visite mediche. Guarda il......la giornata LIVEThuram atterrato a Milano Il nuovo attaccante dell'Inter è atterrato a Linate poco prima delle 10 del mattino. Ora il francese svolgerà le visite mediche. CLICCA PER ILScopri i migliori gol diThuram per il Borussia Mönchengladbach da quando è arrivato al club nel ...

Video, Marcus Thuram-Inter: l'arrivo a Linate del giocatore La Gazzetta dello Sport

Marcus Thuram è arrivato all'aeroporto di Malpensa: oggi è il giorno delle visite e della firma con l'Inter Marcus Thuram sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell' Inter. L'attaccante ...Marcus Thuram è arrivato a Milano dove effettuerà le visite mediche con l’Inter e poi metterà la firma sul contratto Marcus Thuram è arrivato a ...