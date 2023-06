(Di martedì 27 giugno 2023) Attraverso unpubblicato sui canali ufficiali l’Inter ripercorre le gesta di Federiconerazzurra. Qualità, duttilità, tecnica, gol e tanta. ALL ACTION HERO – Federico, il calciatore nerazzurro per antonomasia, ha dimostrato nel corso dell’ultima, incredibile,dell’Inter di essere cresciuto in tecnica e mentalità. I canali ufficiali del club interista hanno pubblicato un, dalla durata di pochi minuti, attraverso cui i tifosi nerazzurri possono ripercorre e gustare tutti i momenti salienti dell’annata appena trascorsa di. Gol importanti, qualità e precisione, ma soprattutto tanta. Di seguito il, nella rubrica ...

... dopo di lui, il compagno di squadra e di Nazionale Federico, che ha scelto una masseria di ... Che, si sa, esistono per soffiare sul fuoco della polemica… Idelgi ultimi matrimoni - ......compagni dicome Handanovic, Darmian, Cordaz e Barella, tutti con le rispettive compagne. Federica Schievenin, moglie del centrocampista italiano, ha postato su instagrma alcune foto e...... offerte concrete anche per Brozovic e Gosens, sondaggi per Barella ein attesa di affondi. ... L'attaccante ex Real Madrid in unsui social: "N'Golo, ci vediamo a Jeddah". Torino ...

VIDEO – Dimarco, quanta passione nell'ultima stagione dell'Inter! Inter-News.it

Campionati Giovanili I giallorossi di Gianluca Falsini, al secondo titolo italiano consecutivo da allenatore, superano i viola di Marco Capparella allo stadio "Riviera delle Palme" grazie alle reti di ...Sportiello arriva a parametro zero dai bergamaschi e si è recato pochi minuti fa alla clinica "La Madonnina" per svolgere le visite mediche.