Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2023 ore 20 | 30

(Di martedì 27 giugno 2023)DEL 27 GIUGNOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCLANA ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREIZIONE OSTIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI RESTA FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCONE, LA CAUSA UN TRENO GUASTO FERMO NEI PRESSI DI SALONE AUMENTANO I RITARDI STIMATI SINO A 180 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ CHE SONO INSTRADATI SUL PERCOSO ALTERNATIVO VIA CASSINO SULLA METRE, PER LAVORI, CHIUSURA ANTICIPATA SULL’INTERA LINEA GIOVEDI’ 29 ALLE ORE 21.00 E VENERDÌ 30 GIUGNO ALLE ORE 20.00. FINO AL ...