Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2023 ore 19 | 15

(Di martedì 27 giugno 2023)DEL 27 GIUGNOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA Più AVANTI è UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE SIAMO TRA ARDEATINA E PONTINA SI RALLENTA, QUI PER TRAFFICO SULLA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO DA TOGLIATTI AL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO A ...