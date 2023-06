Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023)DEL 27 GIUGNOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A12-TARQUINIA, INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE AURELIA ALTRI DUE INCIDENTI INTERESSANO LA VIA COLOMBO E LA PONTINA, CODE NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI VITINIA, VERSO OSTIA E DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI TRA NOMENTANA E A24 CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA SIAMO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO SI ...