Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 27 giugno 2023)DEL 27 GIUGNOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA VIA PONTINA GENERA CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CODE SEMPRE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA, VERSO OSTIA PER TRAFFICO CODE SULLA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE E SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE, IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA LAURENTINA A TUSCOLANA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLE LINEE B E B1 DEL METRO IL SERVIZIO è RALLENTATO INFINE, SULLA METRE, PER LAVORI, CHIUSURA ANTICIPATA SULL’INTERA LINEA GIOVEDI’ ...