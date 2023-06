“Via da Rai 3” Chi l’ha visto? | voce bomba sul programma di Federica Sciarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023)a tutto tondo, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni la conduttrice si è lasciata andare ad una serie di considerazioni e confessioni; arriva intanto una novità che riguarda il, appuntamento fisso del mercoledì per milioni di telespettatori. La prima domanda ha riguardato il modo in cui riesca a “disintossicarsi”, dopo aver trattato “tante storie tragiche” e cariche di “dolore”. La giornalista ha svelato: “Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici”. >“Ma perché gli ha fatto questo?”. Sophie Codegoni allarma i fan, la scoperta su Basciano “Ho sempre scelto la Sicilia ma probabilmente, dopo tanti anni, con il mio gruppo stiamo decidendo di cambiare destinazione”. Tra il dolore di storie terribile vince, in, la ...