Venom 3 | le prime foto dal set svelano la nuova ambientazione del film Sony

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono cominciate le riprese del terzo capitolo del franchisecon Tom Hardy dedicato al villain di Spider-Man.. Sono state pubblicate leimmagini dal set di3, terzo capitolo del franchisecon Tom Hardy protagonista dedicato all'iconico villain di Spider-Man, e da quel che possiamo vedere le scene in questione sono ambientate in una location particolare. Ledal set di3 hanno confermato che parte delsarà ambientata durante il Giorno dei Morti/Día de los Muertos, la celebre festa tradizionale messicana, che faceva già da sfondo alla sequenza d'apertura di Spectre e a una scena di Batman v Superman. Nel tweet leggiamo: "Mi hanno mandato questedalle riprese di '3'! …

fa due spicci anche se la reputazione è un po' ambigua, e Morbius è talmente un disastro che ... finché non mi sono accorto che un bianco c'era eccome: Optimus 'John Wayne'. Lui " ma un po' ...... dedicato a Peter e Miles, e confermato che ildi questo universo non sarà Eddie Brock. ... Il trailer mostra i personaggi che saltano attraverso le foreste prima di imbattersi in Optimusdel ...Sydney Sweeney , coinvolta nel progetto sin dallefasi produttive, ha infatti confermato ... Madame Web fa parte del Sony's Spider - Man Universe - che comprende anche il franchise su, ...

L'identità di Venom in Marvel's Spider-Man 2 sarebbe stata svelata Spaziogames.it

Sono state pubblicate le prime immagini dal set di Venom 3, terzo capitolo del franchise Sony con Tom Hardy protagonista dedicato all'iconico villain di Spider-Man, e da quel che possiamo vedere le ...Le riprese di Venom 3 stanno per avere inizio in Spagna, con Tom Hardy che riprenderà il ruolo dell'antieroe protagonista.