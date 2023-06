Venner | parla la moglie Clotilde | “Combatteva affinché ogni popolo potesse difendere la propria identità”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu – Dieci anni dopo la morte volontaria di Dominiquenella cattedrale di Notre-Dame, la sua vedova,in un libro-testimonianza – Alla ricerca di un cuore ribelle. Interviste a– curato da Antoine Dresse. “Hanno detto che era freddo, ma era un vulcano sotto il ghiaccio.” In tutte le pagine,illumina i contorni di questo personaggio riservato, il cui pudore lo ha sempre tenuto lontano dalla soglia della confessione. Ricorda il loro rapporto, suggellato da un’evidente complicità, in cui il dissidente e lo scrittore non scompaiono mai del tutto dietro al marito. Una commovente confessione in cui sembra battere il cuore ribelle del samurai. È una storia di stile, anche nell’intimità di casa. E idee, sempre, ...