Vasco Live 2023 arriva a Salerno

(Di martedì 27 giugno 2023)per le due date di Gran Finale sold out: domani, mercoledì 28 e giovedì 29 giugnoRossi torna dopo 15 anni in concerto allo Stadio Arechi di, ultima tappa del tour del Re negli stadi. Uno show potente ed emozionante, una setlist “inaspettata”, scenografia spettacolare, maxischermi a V, pedana palco centrale che entra nel pubblico, quasi 3 ore di show solido e seducente. Con oltre 800 concerti alle spalle e più di 13 milioni spettatori, il suo segreto di recordman insuperato sta forse proprio lì:ha in tasca circa 200 canzoni esistenziali dalle quali attingere per costruire un racconto nuovo. La scaletta di quest’anno è piena di sorprese a partire dalla prima canzone, “Dillo alla luna” (Liberi ...

... "joker" e braccio destro dinelle performance, entrambi preziosi co - autori di molti dei brani del Blasco. Al di fuori del lavoro con, la band può esprimersi maggiormente in campo ...Già in campo Belgrano e Banfield per la Liga Profesional argentina mentre alle 02 c'è- ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine EUROPEI U21 18.00 Olanda - Georgia Portogallo - ...L' 8 luglio , dalle ore 22.00 magico tributo al grandeRossi con la Zero 45 Band. Domenica 9 luglio gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo e alle 21.00 musica acusticcon '...

Ligabue come Vasco, live a Rimini ma all'Rds Stadium - Chiamami ... ChiamamiCittà

Vascolive2023 arriva a Salerno per le due date di Gran Finale sold out: domani, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno Vasco Rossi torna dopo 15 anni in ...Se Vasco Rossi ha inaugurato l’estate Ligabue arriverà in pieno autunno nel suo “Indoor tour” 2023. La città romagnola è nella lista dei capoluoghi che il rocker di Correggio attraverserà in lungo e i ...