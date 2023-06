Valori condivisi | le fuoriserie

Leggi su ilpost

(Di martedì 27 giugno 2023) Per il mio matrimonio un amico ricco e generoso mi prestò una Maserati Quattroporte, di un lucente marrone metallizzato. Il colore delle castagne d’India. Alla cerimonia in Comune eravamo dodici in tutto (i testimoni e i parenti stretti) ed è probabile che il pranzo di nozze, in una trattoria di paese, sia costato meno di quello che spesi per la benzina. Il fotografo ufficiale – uno dei figli adolescenti di mia moglie – fece molti più scatti alla Maserati che agli sposi, e ancora oggi in famiglia ne ridiamo. La restituii la mattina dopo con un misto di rimpianto e di sollievo. Il rimpianto credo di non doverlo spiegare: la Quattroporte è un capolavoro, il motore è un otto cilindri