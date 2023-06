Valditara propone i lavori socialmente utili per gli studenti bulli

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 giugno 2023) Una scuola dovee violenti non verranno sospesi ma andranno a svolgere «attività di solidarietà», una sorta diper ragazzi. Il voto in condotta avrà maggiore valore e lo Stato si costituirà parte civile nelle cause in cui si discuteranno episodi di aggressioni. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppesulla Stampa fa il punto dei suoi progetti in merito alla riforma del sistema scolastico italiano. Qualcuno potrebbe considerarla una scuola nel segno del rigore.la chiama «una scuola costituzionale», che «mette al centro la persona» e dove vuole che tornino «serenità e responsabilità». «Ho inviato gli ispettori nella scuola di Rovigo dove gliche lo scorso ottobre hanno colpito una docente con una ...