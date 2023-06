“Vai a riprendertela” Francesca Temptation Island | perché ora tutti fanno il nome dell’ex fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023)2023 è appena iniziato ma alcune coppiegià parlare di loro. E non solo per quello che è successo in puntata (la prima è andata in onda lunedì 26 giugno, ndr) ma anche per i retroscena che in queste ore stanno invadendo i social. Come quello che vorrebbe Gabriela e Giuseppe ancora insieme dopo la fine delle riprese. Qualcuno ha scovato il loro profilo Facebook, che nemmeno a dirlo è “di coppia”, e nella bio si legge chiaramente “ufficialmente”. Da qui il sospetto che nonostante la furia di lei e la gelosia di lui siano ancora legati l’un l’altra. Altra coppia che ha particolarmente colpito il pubblico quella composta dae Manuel. Si sono presentati a2023attualmente la loro ...