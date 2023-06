Vacanze | dal 15 luglio riparte la Freccia della Versilia | ecco gli orari e le fermate

(Di martedì 27 giugno 2023) LOMBARDIA. Torna il treno Bergamo-Pisa Centrale, cancellato nel 2020. L’assessore regionale ai Trasporti: «Fino al 10 settembre tutti i sabati e i festivi, poi riprenderà in maniera stabile dal prossimo cambio dio, a dicembre. Sosta in autunno per lavori sulla linea Pontremolese».

Victor Osimhen è ancora in Nigeria a trascorrere questo periodo diprima di tornare a Napoli per l'inizio della prossima stagione. E tra una voce di mercato e ...è stato selezionatonuovo ......minute A pesare " in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane " è il caro -. ...interesse della domanda per le Crociere " a partire da quelle sul Nilo " segnalate in crescita...Non a caso oltre un terzo della spesa dellenell'estate 2023 sarà destinato alla tavola per ... oppure datteri, uova, miele e frutta, e a volte anche di carne,momento che la colazione ...

Dove Andare al Mare a Luglio Le migliori mete per le vacanze Travel The Wom

Passati gli effetti della pandemia, il trend si conferma in salita. Le destinazioni preferite dagli italiani, primi per voglia di viaggiare, sono quelle vicine e sostenibili ...Nonostante l'aumento dei prezzi e la complicata situazione economica di tutta Europa, il motore di ricerca jetcoast ha rilevato che le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 33% per il mese di lug ...