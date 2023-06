Vacanze a luglio? Occhio che arrivano le piogge! Ecco quando rischi

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 27 giugno 2023) Notizie preoccupanti per chi si prepara a partire a. La pioggia potrebbe arrivare in alcune zone e rendere lepiù difficili. L’Italia sta affrontando la prima ondata di caldo estivo con temperature oltre i 33°C. Dopo settimane di tempo piovoso, le aste del termometro sono salite drasticamente negli ultimi giorni e le persone si sono riversate in spiaggia, lontano dalle città. Chi ha prenotato lepotrebbe incontrare qualche giorno di pioggia – grantennistoscana.itQuesta tendenza, però, non è detto che durerà a lungo. Questa estate ci ha ormai abituato a cambi di condizioni meteorologiche improvvisi: da settimane il cielo soleggiato e i temporali si alternano anche se sono all’interno della stessa giornata. E con l’arrivo di, gli esperti avvisano che questa tendenza ...