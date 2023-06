Ustica | una tragedia da 43 anni senza verità

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - Continuano a esserenome i responsabili della strage della sera del 27 giugno 1980 quando il Dc9 dell'Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, all'altezza dell'isola diusci' dagli schermi radar e fu dato per disperso. Solo il giorno dopo vennero avvistate le prime vittime che alla fine saranno 81 l'equivalente di tutti quelli che erano a bordo del velivolo. Le numerose rogatorie internazionali (indirizzate a Usa, Belgio, Germania, Francia e per finire anche al governo transitorio della Libia dopo la caduta del regime di Gheddafi) che la procura di Roma ha avviato negliscorsi, nell'ambito dell'inchiesta bis aperta per strage a carico di ignoti, non hanno mai consentito di arrivare a risultati concreti: alcuni Paesi hanno fornito informazionialcuna rilevanza penale mentre altri ...

Il Museo della Memoria diospita quanto resta di quel volo, il recupero è del 1987, insieme ainstallazione permanente di Christian Boltanski con 81 flebili luci e 81 specchi neri che ......anni fa il DC9 dell'Itavia precipitava al largo dell'isola di. Tra depistaggi, menzogne e falsità oggi sappiamo che le 81 persone a bordo sono morte a causa di un missile e non certo per...Nel giro di poche ore, al largo di, i resti dell'aereo distrutto vennero rinvenuti, Morirono 81 persone. Non fu un incidente. Fustrage. Bomba a bordo, missile, aereo colpito in volo ...

Strage di Ustica, con “Attorno al Museo” Bologna ricorda il 43 ... Arte Magazine

La terza sezione civile della Cassazione ha disposto che sia superiore ai 265 milioni di euro il risarcimento che i ministeri di Difesa e Infrastrutture devono a Itavia. Dopo la pronuncia delle ...Un autobus Tper sarà in servizio sulle strade di Bologna con la scritta “Ustica non si dimentica”; è un’iniziativa dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica per far sentire al ...