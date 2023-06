Ustica | la retorica degli anniversari rallenta la ricerca dei responsabili

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Scrive Repubblica che il DC-9 Itavia caduto il 27 giugno 1980 vicinosarebbe stato abbattuto da un missile lanciato da caccia francesi decollati da Solenzara, in Corsica, e da una portaerei. Secondo una vignetta che campeggia sul muro esterno del Museo della Memoria di Bologna, quella notte il cielo disarebbe stato pieno di caccia americani. Per il giornalista Claudio Gatti, latà della morte di 81 italiani innocenti sarebbe inveceisraeliani. Potrebbe bastare questo a spiegare perché l’assunto della battaglia aerea non sia riuscita ad affermarsi nei processi penali: l’assoluta assenza di segni di impatto di missile sul relitto recuperato in mare e di aerei intorno al DC-9 sulle registrazioni dei radar fu rilevata sin dal 31 luglio 1998 dai pubblici ministeri (non dagli avvocati ...