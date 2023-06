Ustica | fu guerra Parola di Kojac

Leggi su panorama

(Di martedì 27 giugno 2023) Da Panorama del 18 gennaio 1996 Alla venerabile età di 76 anni è tornato alla ribalta il generale Demetrio Cogliandro, ex capo del controspionaggio del Sismi, per decenni al centro di tutte le vicende più riservate e oscure legate al servizio segreto militare, soprannominato alternativamente "cap' e muorto" o "" per via del suo cranio calvo e lucido. Cogliandro tolse il disturbo dagli uffici del Sismi nel 1982, anno della sua andata in pensione. Solo ufficialmente, però, perché quando il 2 novembre scorso Rosario Priore, il magistrato che indaga sulla strage del Dc 9 di(27 giugno 1980,81 morti) fece perquisire la lussuosa abitazione del generale, al terzo piano di una palazzina nel quartiere Giustiniana-Cassia, a Roma, trovò cheaveva continuato a fare il suo mestiere, il controspionaggio, sino al 1991. Risultato: ...