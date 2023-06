Ustica e l’utopia della giustizia per le vittime della strage

(Di martedì 27 giugno 2023) di Chiara Piana “Cos’è l’insepoltura? Problema di centimetri? Di sabbia? O problema di?”. Questo si chiedeva Marco Paolini in uno spettacolo del 2002 dedicato alladidel 27/06/1980. Domanda evidentemente retorica, perché fin dalla cultura dell’antica Grecia sappiamo che la mancata sepoltura dei morti non è una banale caduta di stile, ma un’offesa alla dignità e alla persona umana – oltre che ai suoi familiari – e, pertanto, un’in. A insegnarcelo sono i poeti e i tragediografi greci, tra i quali va ricordato soprattutto Sofocle con la sua Antigone, in cui la sepoltura è strettamente connessa al concetto di “”. È la giovane protagonista a spiegarci, infatti, che abbandonare il corpo di un defunto alla marcescenza e al vilipendio da parte di cani e uccelli è un ...

