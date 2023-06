Ustica è il simbolo dell’Italia non indipendente e non sovrana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu –, Italia. Verso l’archiviazione dell’indagine, ancora una volta in totale sfregio a famiglie che da decenni si ritrovano senza risposte, e per un motivo soltanto: quelle risposte non possono essere date, come i più acuti avevano compreso già tanto tempo fa e – si spera – come i meno svegli avranno ormai interiorizzato dopo così tanti anni.è l’emblema della schiavitùChi scrive è stato al museo di, a Bologna, e ha vissuto con estrema angoscia la visione del relitto del volo Itavia. Una tragedia avvenuta il 27 giugno del 1980 che non rappresenta soltanto la scomparsa dei passeggeri e le lacrime dei loro disgraziati affetti, ma l’insicurezza di vivere in uno Stato non sovrano, incapace di mettere i responsabili davanti alle loro colpe o quanto meno di denunciarli. Il motivo ...