Usa lo Schwa nel tema di maturita' | Per me e' stato naturale

(Di martedì 27 giugno 2023) "Mi e' piaciuto scegliere la traccia C1 delcontraddittoria, perche' un ministro che cita il precedente e' strano, ma anche utile per parlare di unche difficilmente si affronta ovvero l'...

"Usare lomi e' venuto naturale, sono abituato ad parlare con termini inclusivi, alla prima occasione invece di scrivere cittadini e cittadine ho usato lofatto con il 3 e ho messo una ...Di certo è stata una scelta contro corrente. Gabriele Lodetti, studente del Liceo Plinio Seniore di Roma, ha deciso di ...Negli atti giudiziari si esclude il ricorso allo() e a segni come gli asterischi , che non ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks

"Ho usato la schwa nel tema d'italiano": Gabriele sfida gli esami e prende un bel voto La Gazzetta dello Sport

'Mi e' piaciuto scegliere la traccia C1 del tema contraddittoria, perche' un ministro che cita il precedente e' strano, ma anche utile per parlare ...Il maturando ha utilizzato la e rovesciata durante la prova di italiano lanciando una sfida per "un linguaggio più inclusivo". A conti fatti ha sfidato "solo" la grammatica italiana ...