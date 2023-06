Usa lo schwa agli esami di maturità e Repubblica esulta | “È una sfida”

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu – Lodieffettivamente mancava. Sebbene fosse prevedibile, con la pressione ai limiti del demenziale che l’universo arcobalenato sta esercitando da anni per conquistare qualsiasi cosa, dalla natura fino alla cultura, ovviamente adattandole rigorosamente alle sue pretese. Se si parla di cultura, la grammatica italiana non poteva mancare. Che la “” del ragazzo dipinto come una specie di eroe dae soci possa essere soltanto l’inizio di una fase caratterizzata da nuove vette di delirio è poi una banalità.diVia il maschile, via il femminile, che qua si devono fare le rivoluzioni, quelle serie, quelle che determinano il vero spirito d’azione ...

Alla maturità emerge una novità, l'uso della schwa, un simbolo adottato dalla comunità non-binary per rappresentare coloro che non si identificano come maschile o femminile. Il pioniere di questa rivo ...Gabriele Lodetti ha inserito nello scritto il simbolo della comunità non binaria e ha preso 17/20: «Volevo dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, ...