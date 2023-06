Usa | Cnn diffonde audio Trump su documenti riservati Pentagono

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – La Cnn ha ottenuto in esclusiva e diffuso una registrazionedell'ex presidente degli Stati Uniti Donaldche dichiara di aver conservato un documento riservato delsu un potenziale attacco all'Iran. La conservazione risale al luglio del 2021 ed è avvenuta a Bedminster, nel New Jersey, precisa l'emittente americana. Dalla registrazione, della durata di due minuti, emergono nuovi dettagli della conversazione che è una prova fondamentale nell'accusa del consigliere speciale Jack Smith controper la cattiva gestione di informazioni classificate. "Questi sono i", dicenella registrazioneriferendosi a materiale "altamente confidenziale", mentre discute i piani di attacco al. Il che ...

Nella registrazione, pubblicata dalla CNN e lunga due minuti, si sente l'ex presidente USA Trump parlare di alcuni documenti classificati del ...