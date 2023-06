Uno spettacolo teatrale a bordo di un autobus tra Bergamo e Brescia

Giampiero Raveggi è stato per moltissimi annidei pilastri della Rai: era infattidegli ... Sono numerosi i personaggi delloche lo hanno ricordato con foto, aneddoti e racconti ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie diOltre 100 artisti hanno abbandonato la produzione di Spider - Man: Across the Spider - ... Secondodegli animatori, ...... :di clownerje, magia e funambolismo, sopra Le note di una melodia pazza, Ljuba si ... dove il divertimento oltrepassa i limiti della realtà! HAI UN TRUCKFOOD OSTAND GASTRONOMICO SEI ...

La storia di Elena Di Porto diventa uno spettacolo interpretato da ... Shalom.it

Una giornata all’insegna dell’educazione stradale alla scuola dell’infanzia San Paolo. Alunni e insegnanti hanno conosciuto le forze dell’ordine (municipale, polizia di Stato, Guardia di Finanza e car ...Un fine settimana di teatro, musica e danza, tra interpretazioni di classici recenti e prime assolute per l’apertura della 66ª edizione del festival dei Due Mondi, in programma fino al 9 luglio. Leggi ...